Natalie Vértiz presume amistad con Cardi B [FOTO]

A través de su cuenta oficial de Instagram, Natalie Vértiz sorprendió con una fotografía al lado de la rapera estadounidense Cardi B.

"OKURRRRRR... With the one & only, la reina del twerk Cardi B! Si les contara cuantas veces he rapeado sus canciones a todo pulmón con mis hermanas, no me creerían", escribió la exmiss Perú al lado de la instantánea. Sin duda, esto generó sorpresa entre sus fans a tal punto que la publicación superó los 80 mil me gusta.

Sus seguidores no desaprovecharon la oportunidad para dejarle un mensaje a la conductora de televisión: "Qué! No puede ser que buena foto! Amo a Cardi B", "Lloro, las dos personas que más amo" y "Demasiado bellas", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Se presume que la foto se habría tomado en diciembre de 2018, cuando Natalie viajó a Nueva York para entrevistar a Nina García, editora en jefe de la revista Elle USA. En su momento, la conductora compartió una instantánea al lado de García. "Hoy tuve el honor de entrevistar a Nina García [...] Elle es una de las revistas más importantes de moda en el mundo y Nina una de las mujeres más admiradas y reconocidas en el mundo de la moda. Todo un orgullo latino.", fue la descripción que acompañó la fotografía.

El destino de Natalie

La conductora ya se encuentra en Lima y aún se especula que saldría de América Televisión e ingresaría a Latina. Los rumores se hicieron más fuertes, por su ausencia en el programa especial que realizó el canal 4 al que llamó 'Lo Mejor del 2018', en el que participaron Nicola Porcella, Rebeca Escribens, Sheyla Rojas, Bruno Bernal y Sheyla Rojas.

Según medios locales, la exguerrera ingresaría al programa 'En Casa'.