OMD, cuenta los días para tocar en Lima

Orchestral Manoeuvres in the Dark, más conocidos como OMD, ya se preparan para su esperado debut en Perú. El dúo que componen Andy McCluskey y Paul Humphreys publicó en sus redes sociales una foto en plenos ensayos en un estudio. La leyenda dice: 'De vuelta al trabajo y ensayando para USA, Chile y Perú'. El esperado concierto de los británicos se perfila como una de las fiestas del verano.

La legendaria banda que faltaba llegar a este lado de Sudamérica, por fin estará en el país y los fanáticos siguen comprando entradas para el único show que ofrecerán. OMD (Orchestral Manoeuvres in the Dark), quienes junto a Depeche Mode sentaron las bases de la futura música electrónica en el viejo continente, se alistan para repasar las grandes canciones de su repertorio y también temas de su reciente álbum de estudio, The Punishment of Luxury.

OMD, fundado en 1978 por Andy McCluskey (voz principal y bajo eléctrico) y Paul Humphreys (sintetizador, coros y, ocasionalmente, voz) es considerada una de las bandas pioneras del Synth-Pop e indiscutibles dueños de un sonido 'extraño' que siguieron manteniendo y que los distinguiría hasta la actualidad. La influencia que ha tenido en grupos de todo el mundo es innegable, bandas como The XX, The Killers o LCD Soundsystem, los han citado como uno de los máximos referentes a la hora de crear. Bastante experimentales en sus inicios, tocaron el cielo del techno pop con 'Organisation' (1980) y 'Architecture & Morality' (1981), que incluían joyas como 'Joan of Arc', 'Souvenir' o la antibelicista 'Enola gay', por citar algunos éxitos. La cita es el 30 de enero en Los Domos de la Costa Verde. Entradas en Teleticket.