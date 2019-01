Fans de BTS consternados por eliminación de vídeo de 'V' en YouTube

BTS se ha convertido en la agrupación masculina de Kpop más famosa de los últimos años, debido a que ha logrado hacerse de millones de fans en todo el mundo gracias al talento de sus integrantes, quienes incluso han sacado temas en solitario, como es el caso de 'V'; sin embargo, el cantante recibió un duro golpe en la plataforma de YouTube.

De un momento a otro, los fans de BTS se dieron con la sorpresa que el tema llamado 'Singularity' de 'V' había sido eliminada de YouTube, por lo que no podían reproducirla. Como era de esperarse, de inmediato se comenzó a hacer peticiones a través de las redes sociales, exigiendo la reposición.

Sin embargo, el cantante de Kpop no fue el único afectado, ya que Los videos musicales de Twice, 'Like Ooh Aah', 'Likey' y 'Yes o Yes' se han retirado de YouTube como resultado de una huelga de derechos de autor de 'Aiplex Software Private Limited', la cual terminó en la eliminación de las cintas.

Por su parte, la misma compañía eliminó 'DDU-DU DDU-DU' de Blackpink, además de 'Solo' de Jennie. Según los medios, se trataría de una compañía de producción de contenido con sede en Bengaluru, India.

Pese al gran susto que provocaron en los fans de BTS y demás agrupaciones y cantantes, ahora en YouTube se pueden ver nuevamente las cintas que habían sido eliminadas o restringidas, por lo que sus millones de seguidores podrán continuar apreciando su música sin problemas.