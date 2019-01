Maluma comparte fotografía en hospital y fans quedan consternados [FOTOS]

Maluma está de vacaciones y suele usar sus redes sociales para compartir todo lo que hace con sus fans, sin embargo, una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram ha sorprendido a propios y extraños.

El cantante colombiano subió una instantánea en la que se le ve echado en una camilla de hospital, en lo que sería una sala de operaciones. La foto fue acompañada de la siguiente descripción: "Siempre andamos positivos".

La fotografía no pasó desapercibida por sus fans y alcanzó el millón de 'me gustas'. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los comentarios de sus seguidores. "¿Qué te pasó mi bello? ¿Cómo te sientes?", "Qué te sucede amor" y "Bendiciones para ti que tengas buena recuperación", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Su gran amigo Pipe Bueno no dudó en dejarle un mensaje a Maluma: "Papi firmes como la gelatina", escribió el cantante colombiano, mientras que su novia Natalia Barulích colocó emojis de brazos que significan fuerza y un corazón. Algunos de sus amigos más cercanos señalaron que su estadía en el hospital tendría que ver con algún problema en la rodilla: "Tranquilos, nos contaron que se sometió a una cirugía de rodilla, por ruptura de ligamentos, que llevaba aplazando hace un año, debido a compromisos de su carrera. ¡El artista se recuperará y en febrero retoma con toda!", fue lo que escribió un usuario a manera de comentario, sin embargo esto aún no ha sido confirmado.

El último fin de semana el cantante celebró el cumpleaños de su novia con un tierno mensaje en su cuenta oficial de Instagram: "Es tu cumpleaños pero realmente el regalo es para mi por tenerte a mi lado todos los días. Te amo Natalia HBD MY LOVE (I know you are gonna kill me because of this picture)".