Mario Irivarren se pronuncia tras las 'saliditas' de Ivana Yturbe y Jefferson Farfán [VIDEO]

Luego que Jazmín Pinedo diera la noticia con respecto a la relación que vincula a Jefferson Farfán e Ivana Yturbe, distintos personajes de la farándula se han pronunciado. El programa 'Válgame Dios' se encargó de tratar de conversar con las exparejas de los protagonistas de este nuevo romance, quienes coincidieron en el cumpleaños del 'Zorro' Zupe el fin de semana.

La cantante Yahaira Plasencia, quien fue enamorada del futbolista Jefferson Farfán, fue consultado por uno de los reporteros del espacio televisivo con respecto al posible romance que habría entre la 'excombatiente' y el seleccioando nacional. En las imágenes, la artista musical de 24 años esboza una ligera sonrisa y con su mano derecha hace un gesto de que no quiere decir nada. Pero luego dijo de manera segura y seria:"no hablo de nadie".

De otro lado, Mario Irivarren, quien mantuvo una relación de casi cinco años con Ivana Yturbe, se mostró serio y evitó pronunciar alguna palabra referente a la posible unión sentimental entre la modelo de 22 años y la popular 'Foquita' Farfán. Sin embargo hizo un gesto que dejaría en evidencia que está desconcertado con la noticia.

Jazmín Pinedo habla de Ivanna Yturbe y Jefferson Farfán

Cabe mencionar que esta mañana, Jazmín Pinedo remeció la farándula local al anunciar que "le había llegado un lindo mensaje", del cual estaba autorizada a decirlo durante programa en vivo en su bloque de 'Espectáculo' de 'En casa'.

"Hay ciertas cosas que los involucrados deben decir, pero a veces no. Me han dado la venia para que dejen de especular. Efectivamente Ivanna Yturbe y Jefferson Farfán están saliendo y se están conociendo. La están pasando muy bien, tienen mucha química. Ella está muy feliz y él también se ve ilusionado", dijo la popular 'Chinita'.

Pero ahí no quedó todo, pues la conductora del bloque de 'Espectáculos' del programa 'En casa' mencionó otros detalles con respecto al futbolista peruano. "Él la hace reír mucho. No sabemos si se van a casar, ero todo paso a paso. Son algo más que amigos. Espero que se oficialice, pero no hay que presionarlo".