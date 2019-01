Rodrigo González remece Instagram con foto al lado de Farfán y anuncia primicia [FOTOS]

El cumpleaños del Zorro Zupe, sin duda, ha generado polémica por la presencia de Jefferson Farfán e Ivana Yturbe, y es que desde hace unas semanas se especula que ambos tienen una relación sentimental.

Los rumores entre el jugador del Lokomotiv y la chica reality comenzaron tras una salida a una discoteca, fue precisamente el 'Zorro' quien, en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, comentó que Ivana bailó con Jefferson y se les notó que tuvieron mucha química.

Luego se supo que los dos estuvieron juntos en una reunión que realizó Brunella Horna en Trujillo. Tras estos rumores, fue Farfán quien habló con 'Peluchín' y le contó que él y la expareja de Mario Irivarren se estaban conociendo, pero no confirmó nada sobre la existencia de alguna relación.

Sin embargo, la gran sorpresa fue la presencia de Farfán e Ivana en el cumpleaños del 'Zorro' Zupe, celebrado el último fin de semana, al que también asistió Rodrigo González, quien no perdió la oportunidad de compartir con ambos.

Es así que después de la celebración el conductor de 'Válgame Dios' se tomó una fotografía al lado de Jefferson Farfán, el popular 'Chino' Take y Sean Rico. La instantánea fue compartida en redes sociales acompañada de una descripción polémica: "No necesito decirte todo lo que mañana Lunes tengo para contarte".

La publicación superó los 23 mil 'me gusta' y fue comentada por sus seguidores: "Al ver la foto pensé: mañana no me pierdo por nada el programa", "Mañana no me pierdo el programa", "Yo vi los Instagram de todos y me quede en shok viendo a Rodrigo con la gentita de la farándula" y "Mañana estaré sentadita para ver todo", son algunos de los mensajes que los fans de Rodrigo dejaron.