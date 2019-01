Thamara Gómez impacta con sus fotos en diminuta lencería

La cantante de cumbia Thamara Gómez compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 48 mil personas, con las que presume su trabajada figura.

Thamara Gómez, de 19 años, derrocha sensualidad en Instagram con sus osadas fotografías. En sus recientes imágenes, la piurana aparece con una sensual pijama.

“Así… con mis defectos y virtudes, con mis fuerzas y mis temores, no me juzgo y me perdono, hoy me entiendo y me valoro, con la mirada fija en lo que quiero poniendo la felicidad primero”, escribió la cantante de Puro Sentimiento con los hashtag #Dueñademipropiodestino y #bendecida.

Días antes, en Año Nuevo, la ex vocalista de Corazón Serrano causó revuelo en Instagram con instantáneas en las que aparece en lencería.

“Quiero cerrar este año agradeciendo a mi Dios por todo lo lindo que me ha brindado. A toda esa gente hermosa que estuvo y siempre está en todo momento de mi carrera musical . Son los mejores fans del mundo mundial, sin ustedes no sería nada posible”, fue el mensaje de Thamara Gómez dirigido a las personas que la siguen desde hace años.

“Gracias por permitirme entrar a cada uno de sus corazones, corear todos mis temas, eso me llena de mucha alegría y me inspira a ser mejor cada día. Conocí a nuevas personas lindas pero también me decepcioné de muchas. Pero de eso se trata la vida, de tropezar para poder aprender. Gracias 2018 por todo lo que me brindaste y me quitaste. Gracias Dios”, concluyó la norteña en Instagram.