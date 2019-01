Pablo Heredia caracterizará a Don José de San Martín en nueva producción [FOTO]

A través de su cuenta oficial de Instagram, Pablo Heredia anunció que será parte del elenco de una nueva producción. El argentino será parte de 'Somos Libres', la nueva serie-documental de América Televisión.

"El día que José de San Martín declara la independencia del Perú fue un 28 de julio de 1821... casi 200 años. Muy Pronto 'Somos Libres'. ¿Que sabes tú de ese día?", escribió el actor de 'Ojitos Hechiceros'. Este mensaje fue acompañado de una fotografía en la que se le ve caracterizado de Don José de San Martín y sosteniendo la bandera peruana.

La publicación superó los 18 mil 'me gusta' y muchos de sus fans comentaron al respecto: "Sé que Don José de San Martín no era tan churro como tú", "Quien mejor que tú que eres argentino para representar a un gran personaje como Don José de San Martín" y "Felicidades por el nuevo proyecto. Éxitos.", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Pablo Heredia sobre Alessandra Fuller

Alessandra Fuller, ex pareja de Pablo Heredia, viajó al lado de su mejor amigo Andrés Vílchez, por lo que se especuló que ambos podrían tener una relación. El actor argentino opinó sobre el tema.

"No sé si están o no, pero si son ciertos los rumores, le deseo lo mejor a ‘Ale’, que sea feliz. Es una persona con la que he compartido cosas lindas y si ha elegido a Andrés, pues felicidades. Él me parece una buena persona, espero que la cuide y la haga feliz", señaló el actor de 'Somos Libres'.