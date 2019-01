Golden Globes: conoce aquí los momentos más incómodos en la historia de esta gala

Cada edición de la gala de los Globos de Oro ha traído sorpresas para los asistentes y televidentes de esta ceremonia organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). En esta nota hacemos un repaso de los seis momentos más incómodos protagonizados por conocidos artistas de Hollywood, asistentes a los Golden Globes Awards, quienes producto de la trascendencia del evento o de las copas de champagne, han brindado curiosas escenas para no olvidar.

El cómico gesto de Leonardo DiCaprio tras triunfo de Lady Gaga

La ceremonia del año 2016 dejó para el recuerdo el gesto que hizo el popular actor Leonardo DiCaprio tras el triunfo de la intérprete de "Bad Romance" por su participación en la serie americana "American Horror Story". Las cámaras captaron el momento exacto en el que DiCaprio alzó sus cejas al observar a la cantante Lady Gaga pasar cerca a su mesa, luego de anunciarse su victoria durante la edición número 73 de los Golden Globes Awards. La expresión del protagonista de "The Revenant" se hizo viral casi al instante por diversas redes sociales.

Jodie Foster declara su homosexualidad durante discurso de agradecimiento

Un revelador discurso fue el que brindó la destacada actriz Jodie Foster al recibir el "Premio Cecil B. DeMille" a la trayectoria cinematográfica en la ceremonia de los Golden Globes Awards del 2013. Aunque no lo dijo explícitamente, la actriz de "El silencio de los inocentes" confesó, de algún modo, que era gay: " Espero que no estén decepcionados porque no va a haber un gran discurso de salida de clóset. Hace miles de años que salí del armario", mencionó Foster, visiblemente emocionada.

El comentario sexista a Jennifer López

En el 2015, mientras la cantante Jennifer López estaba por anunciar al ganador de un premio junto a Jeremy Renner, la actriz fue víctima de un desagradable comentario por parte de la figura de "Los Vengadores". JLO le preguntó a Renner si quería que abriera el sobre con el nombre del acreedor de la estatuilla, pues tenía las uñas para hacerlo, a lo que el actor respondió "tienes los globos también", provocando las risas de los presentes y la incomodidad de la actriz.

El mensaje feminista de Natalie Portman durante la gala

La popular actriz Natalie Portman sorprendió a los asistentes y televidentes al brindar un comentario durante la entrega del premio a "Mejor Director". " Y los nominados -todos los hombres- son ...", mencionó Portman. Un particular mensaje que no pasó desapercibido por los espectadores de los Golden Globes Awards.

La apertura de Seth Meyers

En la gala del 2015, el presentador de televisión Seth Meyers sorprendió con su mensaje de bienvenida a la gala de los Golden Globes Awards. ""Buenas noches damas y los caballeros que queden. Feliz año nuevo Hollywood. Estamos en 2018, se ha autorizado la marihuana y el acoso sexual ya no", mencionó el también comediante estadounidense.

El polémico discurso de presentación de Ricky Gervais

Sin duda, uno de los discursos más recordados es el del humorista Ricky Gervais, quien con sus frases insultó a gran parte de los asistentes a la gala de los Golden Globes Awards del 2016. Entre los nombres presentes en su discurso estaban Angelina Jolie, Charlie Sheen y Johny Depp, entre otros reconocidos artistas. Como era de esperar, sus palabras generaron gran desaprobación entre el público de esta famosa gala.