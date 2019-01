Luciana Fuster y Rodrigo González se enfrentan en vivo por carta notarial [VIDEO]

Durante la última edición del programa 'Válgame Dios', la modelo Luciana Fuster y Emilio Jaime aparecieron en vivo para comentar sobre algunos temas de la farándula y el romance que mantienen; sin embargo, la exchica reality jamás imaginó que terminaría enfrentándose con el conductor Rodrigo González, quien le reclamó por haber enviado una carta notarial.

Tras conversar sobre algunos temas de la farándula, Rodrigo no dudó en iniciar con la conversación y encaró a la modelo por enviar la carta notarial. "Por qué me mandaste una carta notaria. Yo decía 'a mí me han contado esto. Mi pregunta es: ¿Te indujeron a mandarme la carta? Porque ese estudio me manda una carta cuando tienen falta de protagonismo", reveló el conductor.

Como era de esperarse, la ex integrante de Combate no dudó en contestar, dejando en claro que no fue obligada a enviar el recurso, pero sí le pasaron el dato del estudio de abogados que según Rodrígo, "siempre estarían dispuestos a mandar una carta notarial en su contra".

Tras aclarar el tema, el conductor de 'Válgame Dios' no dudó en arremeter contra la abogada detrás de las cartas notariales, a quien tildó de hipócrita porque siempre le pide saludos para toda su familia, pero luego termina enviando una carta notarial.

"Yo sé que su sueño es que su nombre aparezca en un titular porque usted fue la que me metió preso. Pero se va a quedar con ese sueño hasta que se convierta en pesadilla, así que déjeme trabajar en paz como usted trabaja en paz y deje de instar a los chicos que no parecen estar de acuerdo con lo que dice en sus cartas", dijo molesto el conductor, quien aseguró que tenía guardado ese mensaje desde el año pasado.