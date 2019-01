DC Comics: Batwoman tendrá serie propia

El universo DC Comics, tendrá más capítulos en televisión. A pesar de que la actriz Ruby Rose recibió duros comentarios de los fans cuando la eligieron como 'Batwoman' ( abandonó su cuenta de Twitter para evitar leer los violentos comentarios), tras su debut, recibió críticas positivas y ahora alistan una serie propia sobre la superheroína.

Según confirmaron los medios estadounidenses, el piloto ya fue presentado y estará dirigido por David Nutter de 'Game Of Thrones' (Juego de Tronos) y será producido por Greg Berlanti (de 'Supergirl' y 'The Flash'). Este es el primer piloto oficial del canal The CW en este 2019 y se trata de un proyecto distinto, porque 'Batwoman' es el primer superhéroe LGTB interpretado además, por una actriz que ha hablado abiertamente de su orientación sexual.