Vidente Hayimi anuncia suicidio y ruptura de famosos para el 2019 [FOTOS]

A pocas horas de decirle adiós al 2018, ya se van conociendo las predicciones del 2019. Uno de los videntes que reveló qué es lo que ve para los próximos es Hayimi.

En una larga entrevista con la Karibeña, el vidente peruano contó qué pasará en Chollywood en el 2019. “Habrá muchos cambios, van a desaparecer algunos programas de televisión y tendremos nuevas figuras”.

Antes de especificar qué pasará con Magaly Medina, Sheyla Rojas, Michelle Soifer, Laura Bozzo, Susan Ochoa, la Chola Chabuca, Hayimi preocupó con sus predicciones.

“Veo la muerte de un personaje de la farándula, se quita la vida, es una mujer, va a tener serios problemas de depresión. Un grupo musical va a tener un accidente de tránsito ahora en verano. Y uno de estos chicos de la farándula va a tener un problema legal vinculado a las drogas”, señaló.

Hayimi sobre el regreso de Magaly Medina a ATV: “Tiene buena estrella, hay que reconocer que ha tenido su época, pero a ella los astros mucho la favorecen, va a sorprender, regresa con otra manera de ver las cosas y eso la va ayudar mucho, regresa con un programa que dará mucho que hablar”.





Hayimi sobre la vida sentimental de Gisela Valcárcel: “No, el amor lo veo un poco difícil para ella, de repente no le podría ir muy bien con algunos cambios que va a ser en sus programas, y tendrá que cambiar de formato. Yo creo que ella ya cumplió su faceta de conductora.





Hayimi sobre el enfrentamiento entre Laura Bozzo y Cristian Zuárez: “A ella le irá bien, pero estará con una pena familiar. Y no dudo que esté en coqueteos con los Estados Unidos, así como las puertas de ese país se le cerraron, nuevamente se las van abrir”



Hayimi sobre la participación de Susan Ochoa en Viña del Mar 2019: “La veo con buena participación, está bien caracterizada, tiene mucho talento, y se trae una Gaviota a Lima”.



Hayimi sobre la continuidad de La Chola Chabuca: “Va a continuar en la televisión, sin embargo lo veo desilusionado, no todas las personas que lo rodean son buenos y se va a sentir un poco traicionado.



Hayimi sobre la posible faceta política de Andrés Hurtado ‘Chibolín’: “Él va a continuar en su programa, no lo veo en la política, él va a sorprender como empresario, quizá formar una ONG pero como político no lo veo”.



Hayimi sobre el matrimonio de Sheyla Rojas y Pedro Moral: “Veo que ese romance va a continuar, pero no la veo en matrimonio, eso lo veo un poco difícil, parece que en los tres primeros meses del año no los veo bien como pareja”.





Hayimi sobre el matrimonio de Micheille Soifer y Kevin Blow: “A ella le va ir muy bien y es su año. Es más, no me sorprendería que tenga su propio programa, va haber buenas oportunidades en el amor, pero no se casa con Kevin Blow porque aparecerá un nuevo amor en su vida”.

Predicciones 2019: ámbito político

El vidente Hayimi reveló que también ocurrirá una tragedia en la política. “Este año que se aproxima va a morir un político en carrera, muy distinguido, de una enfermedad de cáncer que se le podría presentar”.

Hayimi sobre Martín Vizcarra: “El Presidente de la República termina muy bien su mandato, la economía va a crecer de una manera muy buena pero me preocupa el tema de algunas manifestaciones”.



-El año pasado pronosticaste que PPK no terminaba su mandato y se cumplió…



Claro, pero lo que ahora me preocupa es la salud de él, lo veo triste, solo.



-¿Alberto Fujimori continuará con internado en el hospital?



Lo veo entrando y saliendo del hospital, está preocupado por todo lo que está sucediendo con su familia.



-¿Keiko Fujimori está deprimida por lo que está atravesando?



Me preocupa la salud de la mamá, Susana Higuchi, porque va estar bien delicadita. A pesar de todo veo a Keiko firme en sus decisiones, ella piensa que es injusto lo que le pasa sin embargo la veo guerrera, luchadora, con buen ánimo.



-¿Jorge Muñoz tendrá un buen mandato como electo alcalde Lima?



Tendrá muchos anticuerpos en un inicio, la gente va estar preocupada por algunos cambios que él va hacer en un inicio, pero después se adapta.