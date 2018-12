Stephanie Cayo y sus sobrinas llamadas 'Ángeles de Victoria's Secret' por reciente foto

A dos días de recibir el Año Nuevo, la actriz y cantante Stephanie Cayo disfruta de la compañía de sus sobrinas Alessia Rovegno, Arianna Rovegno, y otros integrantes de su familia en conocida playa del norte del Perú. Imágenes compartidas en Instagram están dando de qué hablar.

Con el objetivo de aprovechar las vacaciones, la protagonista de 'Club de cuervos' decidió pasar los últimos días del 2018 al lado de sus seres queridos. El encuentro de la joven de 30 años y sus sobrinas ha generado distintas reacciones en mencionada red social debido al tonificado cuerpo que lucen en la playa de Máncora.

La instantánea de Ariana y Alessia, hijas de Bárbara Cayo, al lado de su tía Stephanie alcanzó los poco más de 30 mil 'me gusta' en solo unas horas. Además los comentarios que hicieron los seguidores de la joven actriz en Instagram hacen referencia a lo hermosa que lucen las tres. Incluso un usuario sugirió a las jóvenes que participen en el próximo certamen de belleza: Miss Perú.

"Qué hermosa eres Stephanie. Un feliz Año Nuevo 2019 bendiciones", "No son las modelos de Victoria Secret", "La perfección en una foto", "Yo me quedo con las tres diosas", "Qué chicas tan guapas. Lo que se hereda no se hurta. Son unas churras y más nada", "Perfecta genética. Regias", "Tienen que participar en el Miss Perú. Guapas", fueron los comentarios que recibió la actriz y cantante.

Uno de los fans de Stephanie Cayo no dudó en resaltar que ella aparenta tener menos edad. "Tus sobrinas son lindas como tú, pero te ves menor que ellas, jeje, genética le dicen. Guapas", comentó.

Hace unos días 'Las Bambinas', como se hacen llamar las hermanas Ariana y Alessia Rovegno en Instagram, publicaron un videoclip para promocionar la marca de panetones que tienen.

Video que subió Stephanie Cayo en su Instagram Stories

Los comentarios que recibió Stephanie Cayo en Instagram