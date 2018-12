Gian Marco: la pregunta del cantante que provocó intervención de famoso docente

Gian Marco causó revuelo en redes sociales tras realizar peculiar pregunta. Admiradores del cantante intentaron ayudar a resolver sus dudas, sin embargo, la intervención de conocido docente acaparó más la atención de los usuarios de Twitter.

"Se dice: ¿'soy tu fan' o 'soy tu fans' ? Estoy confundido", escribió Gian Marco en su reciente mensaje de Twitter. Tras la interrogante, sus fans no dudaron en responderle de inmediato.

"Soy tu fan, en singular, porque soy, no somos, por ser yo y no nosotros...", "'Soy tu fan', pero para ti Gian Marco soy tu 'fans'", "La "s" final no intensifica nada y no demuestra mucho aprecio por tu ídolo al cambiarle el nombre", "Una verdadera 'fan' de Giani sabe que significa esa "s"", "'Soy tu fan' porque estas hablando en singular", "Soy tu 'fans' se refiere a Gianmarcos ja ja ja","Igual que en la canción con 's' al final '...Lamento decirte que cuando te fuistes...", son algunos de los textos que le dejaron a Gian Marco en la sección de comentarios de la red social en mención.

Alguno usuarios bromearon con el cantautor peruano y se divirtieron con cada intervención en la esfera virtual; no obstante, la respuesta de Jesús Raymundo, periodista y profesor universitario, aclaró las dudas de Gian Marco y de muchos internautas que siguen la cuenta oficial del intérprete de "Tú no te imaginas".

"Se dice 'soy tu fan'. Un abrazo, Gian Marco", intervino Jesús Raymundo en la publicación del cantante peruano, hecho que genero más de una interacción en la esfera virtual.

La publicación de Gian Marco, realizada el 28 de este mes en Twitter, obtuvo más de 700 'corazones', 300 mensajes y 41 replicas en la esfera virtual.

Cabe recordar que no es la primera vez que Jesús Raymundo interviene en este tipo de dudas en redes sociales. En esta ocasión, el periodista ayudó a dilucidar las dudas de Gian Marco, quien utilizó su perfil autorizado de Twitter para interactuar con sus admiradores.

