Reconocido actor aseguró que Thelma Fardin se metió al cuarto de Juan Darthés

Juan Darthés continúa en el ojo de la tormenta tras la viralización del vídeo de Thelma Fardin, quien lo acusó de abuso sexual en una conferencia de prensa gracias al apoyo del colectivo 'Actrices Argentinas'; sin embargo, la historia podría dar un giro inesperado a raíz de las recientes declaraciones de un reconocido actor, quien aseguró que fue la joven quien se metió a la habitación del intérprete argentino.

Se trata de Carlos Perciavalle, un actor uruguayo que realizó escandalosas declaraciones sobre la denuncia realizada por Thelma Fardin quien acusó a Juan Darthés de violación. Pese a que todo el mundo respaldó a la joven actriz, el actor y productor dejó en claro que no le cree a la ex integrante de 'Patito feo', incluso aseguró que ella fue por voluntad propia a su habitación, además dejó en claro cómo comprobaría tal acusación cuando ya pasaron 10 años.

"Las mujeres se ponen una tanga y si decís, 'qué lindo culo', te mandan preso, dejame de joder, no tienen nada que hacer. Tras que llevan las de ganar en todo, porque el mundo está dominado por las mujeres, todo el mundo lo sabe", manifestó Carlos Perciavalle para el diario 'El País' de Uruguay.

Sus ataques no quedaron allí, ya que también habló mal de la conferencia de prensa que dio la joven para anunciar el ataque del que fue víctima. "Ahora las mujeres se ofenden y joden: 'Ay, que me violó hace diez años en Nicaragua'. Eso no quiere decir que esté defendiendo a este hombre que ni lo nombro porque es un boludo. Pero son artistas. No es gente. ¿Qué joden tanto?", sentenció.

Para Carlos Perciavalle "es triste" que Thelma deba acordarse sobre lo ocurrido hace 10 años en Nicaragua, "Es no tener nada que hacer. Hay tanta cosa para hacer, tanto para ayudar", agregó en sus comentarios, dejando en claro que sería casi imposible probar lo ocurrido en el viaje del elenco a raíz de las fechas tan lejanas.

Tras ser consultado sobre si creía en la versión de Thelma Fardin dejó en claro que no. "¿Cómo le voy a creer? Ella se metió en el cuarto, lo hizo porque quería tener relaciones con él. Que lo haga, no la voy a criticar tampoco", sentenció en la entrevista, además aseguró que dentro de un año Juan Darthés volvería a la actuación como si nada hubiese pasado.