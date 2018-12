Natalia Otero comparte tierna fotografía de su avanzado embarazo

Una orgullosa madre primeriza. La argentina Natalia Otero viene dando de qué hablar en Instagram al compartir una instantánea de su avanzado embarazo.

"Después de un rico almuerzo mi panza y yo vamos a dormir una siesta. Ya cambié la talla de mi pijama de @coraperu. De un small a un medium. Si así estoy a los 4 meses, a las 8 saldré rodando. Mi ropa ya me incomoda", expresó la argentina desde una publicación de Instagram.

Ante esta publicación, los seguidores de Natalia Otero no dudaron en pronunciarse en la sección comentarios para felicitar a la animadora por su nueva faceta.

"Es la etapa más bonita", "se te ve súper linda amiga", "hermosa y bella esa pancita. Que Dios los proteja y bendiga", "tienes pancita de nena felicidades" y "ser mamita es lo mejor del mundo", se pudo leer.

Natalia Otero y la vez que anunció embarazo

A través de Instagram, la ex chica reality mostró su barriga y la ecografía de su bebé con la siguiente descripción, "Bueno llegó el día de confirmarles lo que me andan preguntando hace algún tiempito", con esa frase inició su mensaje, luego agregó que hace ocho semanas se enteró que iba a tener un bebé y ahora tiene 14 semanas de embarazo.

"Estoy relajada, feliz, disfrutando el momento, porque al principio no es fácil y son todas sensaciones nuevas. El sábado nos hicimos la ecografía genética y ahí terminé de enamorarme de lo que estoy viviendo, de darme cuenta que sin lugar a dudas este es un momento mágico, único e inigualable. Vimos a nuestro hijito o hijita, la emoción no entraba en mi cuerpo y las lágrimas no paraban de caer de mis ojos. ¡Fue hermoso!", continuó.