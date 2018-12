¿Flavia Laos y Patricio Parodi terminaron su relación? [VIDEO]

A través de su cuenta oficial de Instagram, Flavia Laos publicó dos videos que, sin duda, han sorprendido a más de uno. La actriz decidió hacer pública su separación el chico reality, Patricio Parodi.

"Hola chicos cómo están, espero que estén teniendo un bonito día, que tengan un lindo día, yo quiero contarles algo, no quiero entrar en muchos detalles, pero terminé con Patricio y quería que lo sepan. Yo sé que muchos tienen preguntas, pero de verdad les agradecería que no me toquen el tema y ya cuando llegue a Lima, más o menos voy a contar lo que pasó", se le escucha decir a la exprotagonista de 'Ven Baila Quinceañera'.

Sin embargo, horas después fue la propia Flavia Laos quien desmintió esta versión y al lado de Patricio Parodi, con quien se encuentra en Miami disfrutando de unos días de relajo, contaron que todo se trató de una broma por el Día de los Inocentes. Además, aprovecharon de anunciar que lanzaran su canal de YouTube la primera semana de enero.

Flavia Laos anuncia fin de su relación con Patricio Parodi

Críticas al outfit de Flavia

Flavia Laos posó en un lujoso auto, donde ella lució un polo de blanco, unas medias largas y unas sandalias. Los usuarios de Instagram no estuvieron de acuerdo con este look y no dudaron en pronunciarse en la sección comentarios.

"No sabe ponerse las medias", "estás huachafa, pues reconoce", "pareces la chimoltrufia", "horrible tu look" y "tú no tienes estilo. No sé cómo eres famosa", se pudo leer entre los comentarios de la publicación.

Ante esta ola de críticas, la novia de Patricio Parodi no dudó en pronunciarse y señaló: "Imagino tú sí sabes vestir".