Karen Dejo entristece a fans al hablar sobre su relación con Lucas Piro

Karen Dejo cerró el 2018 con el título de 'Mejor competidora' en el reality 'Esto es Guerra', donde recibió todo el respaldo de su público; sin embargo, en el amor las cosas no estarían saliendo nada bien, ya que se especula que habría terminado su relación con el argentino Lucas Piro.

Tras ser entrevistada por Trome, la morocha decidió guardar silencio sobre el estado actual de su relación, pero terminó confirmando que no pasaron Navidad juntos. "No voy a dar detalles de ese tema, no quiero meterlo a mi terreno artístico, pero yo me siento muy tranquila, relajada, con mucha energía y con ganas de seguir haciendo cosas para crecer", dejó en claro la chica reality.

Según Karen, prefiere evitar comentar sobre el estado de su relación porque "no es el momento", ya que ha vivido días con mucho estrés a raíz de la final de 'Esto es Guerra', además tiene problemas con su lesión. "Después de haber pasado la Navidad con mi familia, ya me encuentro entrenando para los nuevos retos", comentó la modelo.

Tras ser consultada sobre la celebración por Navidad, dejó en claro que no la habría recibido con Lucas Piro. "Estuve acompañada de mi abuela, tías, sobrinos, mi madre y mi pequeña Mía. Han sido horas muy reconfortantes y las he disfrutado mucho", comentó Karen, confirmando que el bailarín ya no estaría en su vida.

Como se recuerda, Karen Dejo se convirtió en la mejor competidora de 'Esto es Guerra' y se siente muy agradecida por el respaldo de todo su público, ya que vivió momentos muy difíciles por culpa de su lesión; sin embargo, aún no tiene claro si regresará a la competencia para el próximo año, ya que planea estudiar.