Esto es Guerra: fanáticos tristes por anuncio sobre el reality juvenil [VIDEO]

A pocos días de terminar el 2018, muchos televidentes están a las expectativas de lo que pueda suceder el próximo año. Sobre Esto es Guerra, uno de los programas más exitosos de la televisión, solo se sabe que María Pía Copello ya no estará.

¿Esto es Guerra seguirá o no en la televisión nacional? El miércoles por la tarde, el vidente peruano Luis Mossul visitó el programa de Mónica Cabrejos en radio Capital y pronosticó el futuro de varios personajes públicos y programas de la televisión.

El vidente aseguró que ‘Esto es Guerra' llegaría a su fin el 2019, después de varios años de éxito en el rating. De ocurrir esto, sería el segundo programa juvenil en correr la misma suerte que ‘Combate’, espacio de ATV que se despidió del aire hace unos días tras ocho años en la televisión peruana.

“Yo no veo que siga ‘Esto es Guerra’, parece que no llega a encajar ya. Me sale una etapa como que ya cierra este año, el 2019 no continúa… ‘Esto es Guerra’ veo que cierra un ciclo este año, al menos eso puedo visualizar”, expresó Luis Mossul en conversación con Mónica Cabrejos.

Como era de esperar, dicho ‘anuncio’ entristeció a los fieles seguidores del programa que condujeron hasta este año Mathías Brivio y María Pía Copello, quien reemplazó a Johanna San Miguel años atrás.

Por otro lado, el tarotista también se refirió al posible regreso de Raúl Romero a la televisión. Según el especialista, el líder de la banda Los NoSeQuien y Los NoSeCuantos mantendría su aparición en suspenso hasta en un par de meses.



“Sí, regresa. Pero como que lo van a tener escondido hasta el mes de febrero. Regresa a conducir con una mujer”, agregó Mossul.