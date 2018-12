Hija de Melissa Klug da dura respuesta a usuario que cuestionó su aspecto físico [FOTOS]

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, acostumbra publicar en sus redes sociales sus actividades cotidianas, es usual que sus seguidores opinen sobre lo que comparte, sin embargo, un comentario de una usuaria no fue del agrado de la influencer, quien no dudó en responderle.

La seguidora cuestionó a Gianella por su aspecto en una historia que compartió, señalando si era Síndrome de Down, porque se veía "raro" el video sin sonido. La influencer decició "sacarla de la duda" y habló de su parálisis facial.

"Me dio parálisis facial cuando tenía 15 años y me quedaron secuelas. No tengo Síndrome de Down para tu información, y si lo tuviera no creo que fuera algún problema, porque son personas increíble", continuó y le dijo que lamentaba que hayan personas que se fijen en los mínimos defectos físicos y no en las cosas buenas.

Pero ahí no quedó todo, la influencer decidió enviar un mensaje para todos sus seguidores. "No siempre recibo mensajes así, pero cuando los recibo me da impotencia porque hay muchísimas que pasan por lo mismo que pasé yo y créanme que les cuesta años superarlo", fue lo primero que escribió. Agregó que lo que la ayudó a superar ese momento fue el apoyo de quienes la rodeaban y también de quienes la acompañan a través de las redes sociales.

Contó que compartió el chat porque no le parece que las personas estén atentas del aspecto físico: "Fíjense de lo bueno, pregúntenme cosas cuerdas, cosas que valgan la pena, cosas que les aporten. Porque yo estoy aquí para compartirles lo que soy, ayudar en lo que pueda y aconsejarles en lo que mi experiencia e inteligencia me permita".

Finalmente, recalcó que no se sintió ofendida por la pregunta relacionada al Síndrome de Down, sino que le molestó que lo calificara como algo "raro". Escribió también que si alguien más lo considera raro debería educarse.