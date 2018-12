Cristian Zuárez da el mejor regalo de su vida a Laura Bozzo por Navidad

Cristian Zuárez y Laura Bozzo protagonizaron uno de los rompimientos más sonados del 2018. Antes de recibir el Año Nuevo, el cantante argentino dio a conocer las decisiones importantes que tomó antes de despedir el 2018.

En una entrevista para un diario local, Cristian Zuárez aseguró que ya no piensa demandar a Laura Bozzo, con quien estuvo aproximadamente 17 años, y tampoco ventilará las intimidades de lo que fue su largo y polémico romance.

“Ya no voy a demandar a Laura, de mi parte no hay juicio. Estas fechas son de amor y paz y eso es lo que deseo, paz para ella, para mí”, dijo el argentino para el diario Trome.

Cristian Zuárez aseguró que ese es su regalo de Navidad para Laura Bozzo y añadió que si tiene que pedirle perdón, no tendrías problemas en hacerlo.

“Laura sabe que somos temperamentales. Ella en su bronca puede haber dicho muchas cosas sobre mí y yo igual, porque estaba molesto, pensaba que tenía que reclamar algo que me correspondía... y si en algún momento le tengo que pedir perdón a ella, se lo pediré”, expresó.

Al ser consultado si cree que la figura de Televisa aceptará sus disculpas, Cristian Zuárez señaló: “Yo no podría desearle mal a Laura porque es una persona que amé y cuando uno ama, no hace daño. Este es mi regalo navideño para ella”.



Por otro lado, el argentino reveló que pasará Navidad en Miami con su familia y con Adriana (su pareja), con quien aún no tiene planes de llegar al altar. “Tuve una relación de 17 años y no puedo tomar decisiones apresuradas, pero estoy muy bien con Adriana”, finalizó.