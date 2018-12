Emily Blunt: “Mary Poppins es una superhumana”

¿Por qué volver a Mary Poppins?

Quizá, la fragilidad de los tiempos que estamos viviendo sea la respuesta. Su carácter vital puede ser una buena respuesta a todo este caos y, sin duda, puede ayudar a que la gente incorpore un poco de alegría y optimismo en sus vidas.

¿Y qué cree que la niñera Poppins nos tiene que decir?

Lo primero es que es una mujer muy moderna. Ya lo era en los libros. Cuando P. L. Travers escribió esta historia, era una mujer que conseguía sacar adelante lo que se proponía. Poderosa. No en el sentido de Bruce Willis, pero sí de otra manera. No depende de nadie y lo maneja todo a su alrededor. Por otra parte, es una especie de superhumana con una superhumanidad. Digamos que es incluso una superheroína. Vuela y todo. Creo que es muy contemporánea. Imagino que Poppins nos devuelve a ese momento de la infancia en el que todavía hay espacio para la esperanza y la sorpresa.

Me pregunto qué pensaría Mary Poppins de asuntos como el Brexit o la elección de Trump en Estados Unidos...

Seguramente estaría muy confusa y perpleja (ríe).

¿Cree que se podría decir que Poppins es feminista?

Sí, claro, lo es. No depende de ningún hombre y eso me gusta de ella. Además, es como si las debilidades de los demás la desconcertaran. Es una mujer muy enérgica, capaz de tener una visión general de las cosas y simplificárselas al resto de la gente...

Otro tema que está muy presente en Mary Poppins es el valor de la educación. No sé si preguntarle como Poppins o como madre. ¿Qué opina sobre este asunto?

Siempre que hablo de esto me siento como un dinosaurio, pero lo que me preocupa de la tecnología es lo pequeño que se vuelve el mundo para los niños. Y eso a pesar de que se estén dando saltos de gigante en muchos aspectos. Lo que me molesta de las redes sociales, por ejemplo, es que creas una especie de identidad a medida. Y me preocupa que haya que intentar estar a la altura de esa identidad perfecta en todo momento. La vida no es buena y perfecta. Tiene de todo. Puede ser dura y no creo que debamos escapar de esa verdad. Tienes que abrir los ojos y experimentar la vida. No puedes fotografiarlo todo, documentarlo todo. La educación tiene que crear personas capaces de pensar, de pensar de manera innovadora.

¿Habla como Mary Poppins o como Emily Blunt?

Como Emily Blunt. Pero estoy de acuerdo con Poppins. Ella transmite la idea de que todo es posible, incluso lo imposible. Tener sueños ambiciosos es una de las cosas más importantes en la vida.

¿Cómo fue su infancia?

Maravillosa, genial, alegre, alocada y completa. Éramos cuatro niños en casa, así que siempre había ruido, bullicio y mis padres son dos de las personas menos críticas con los demás que haya conocido. Les gustaban todo tipo de personas completamente distintas y nos aceptaban a todos con nuestras idiosincrasias y diferencias. Me encanta eso de mi padre y mi madre, que estaban completamente abiertos a quiénes éramos y a quiénes queríamos ser. Eso incluye a todo el mundo que conocen, a mis amigos...

¿Trata de ser igual con sus hijos?

Sí, creo en dejarles ser quienes quieran ser porque la gente es como es. No cambiamos demasiado. He aprendido eso con los años. Las personas son quienes son. Me encanta lo diferentes que son mis hijos entre sí. Son personalidades completamente distintas con los mismos padres.

¿Tuvo niñera?

Tuve un par de cuando era muy pequeña, pero luego mi madre estaba siempre ahí, sin ayuda. No sé cómo se hizo con sus cuatro hijos. El otro día le dije: ‘No sé en qué estabas pensando. ¡Cuatro hijos!’. Está loca. No sé cómo lo hizo, pero fue una madre increíble.❧

