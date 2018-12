Janet Barboza hará su debut en la actuación en Ojitos Hechiceros 2

Hizo su debut en la actuación. La recordada animadora de televisión Janet Barboza, se inició actoralmente en la ficción al ser parte de telenovela Ojitos Hechiceros 2, en donde encarnó a Daysi, un personaje que dará mucho que hablar.

“Estoy muy feliz y también sorprendida. Cuando me llamaron, no pensé que querían que haga de animadora de cumbia, o presentadora de televisión, pero era totalmente diferente, y dije, están seguros (risas), y bueno aquí estoy, con un lunar que me han hecho sobre el labio, porque seré un personaje totalmente sexy” comentó la animadora.

“No sabía que actuar era tan difícil, graban las escenas como diez veces, pero estoy muy contenta de estar junto a actrices como Melissa Paredes con quien grabé escenas. No saben que hará Daysi con Estrella,. personaje de Melissa. Ya verán todo lo que hará", acotó.

Los capítulos en los que se podrá ver la participación de Janet recién se podrán ver la próxima semana. Así como ella, otras figuras también han sido invitadas a participar de la telenovela que se emite de lunes a viernes a las 9:30 p.m. por América Televisión. Precisamente uno de ellos fue Erick Elera.