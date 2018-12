Banda Cloud Nothings llega a Lima por primera vez para show íntimo

La banda norteamericana Cloud Nothings llega a Lima por primera vez para ofrecer un concierto en Lima. El show organizado por la productora Southbound (ex Headsouth) se llevará a cabo en Fuga (Av. Almte. Miguel Grau 701, Barranco) el jueves 4 de abril.

La banda, dirigida por el cantante y compositor Dylan Baldi, también confirmó un tour que incluye Brasil, Argentina y Chile.

Conocidos por sus intensas actuaciones en vivo e influencias de géneros como lo-fi, post-hardcore e indie rock, el grupo tocará para únicamente 400 personas en Barranco.

Las entradas ya están disponibles en Joinnus.com.

*Precios:

Preventa Limitada = S/79

Precio regular = S/99

Puerta = S/130

*Incluye comisión de ticketera e IGV

Trayectoria

Formado en 2009 en la ciudad de Cleveland, Ohio en Estados Unidos, Cloud Nothings comenzó de divirtiéndose durante las clases de universidad. Las primeras canciones fueron grabadas en una computadora en el sótano de la casa de Dylan en Westlake y rápidamente atrajo la atención de los promotores de espectáculos de la región. En 2010, el sello Carpark Records lanzó 'Turning On', una compilación de las primeras grabaciones del grupo. El álbum 'Cloud Nothings' (2011) aún demostraba el compositor en busca de su identidad musical, entre baladas twee pop y un post-hardcore rápido con referencias del pop-punk.



En el año 2012 con 'Attack on Memory', disco producido por el renombrado productor Steve Albini, cuando la banda alcanzó el éxito mundial y trae una sonoridad más agresiva, en canciones que se convirtieron en éxitos como la caótica "Wasted Days", la rápida y eficiente "Stay Useless", además de las melódicas "Our Plans" y "Cut You". (2014) y 'Life Without Sound' (2017), que los consolidó en la escena alternativa, rindiendo extensas giras alrededor del mundo.



En "Last Building Burning", sexto álbum de estudio lanzado en octubre de este año, ganaron destaque en la crítica especializada al conseguir captar lo mejor de su esencia, repleta por capas de guitarras distorsionadas. El disco cuenta con canciones marcadas como "The Echo Of The World", "Leave Him Now" y "So Right So Clean", trayendo una energía única que a lo largo de los años ha traído fama a la banda por shows de pura catarsis y entrega total del " pública. Como el propio Dylan definió en una entrevista reciente: "Así fue como pensé en este álbum: siete cortos y largos brotes de caos intenso y controlado. El disco fue producido por Randall Dunn (Sunn O), Wolves in the Throne Room, Boris) y grabado en Texas.