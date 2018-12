Angie Arizaga preocupa a fans de Mayra Goñi al ponerse nerviosa por Fabio Agostini

Luego que Fabio Agostini hizo público su admiración por la belleza de Angie Arizaga, las distintas personalidades de América TV se han encargado de reforzar estos comentarios para que ambos integrantes de 'Esto es Guerra' se animen a tener más que una amistad.

Tal es el caso, que el programa 'En boca de todos' invitó a la popular "Negrita" para que conteste un largo cuestionario de preguntas y uno de los temas que más llamó la atención fue cuando le consultaron por su compañero Fabio Agostini, expareja de Mayra Goñi.

Así es, Maju Mantilla le consultó a Angie Arizaga por su amistad con el español y la "guerrera" se puso notoriamente nerviosa que tuvo la necesidad de reírse.

"Todos los chicos de 'Esto es Guerra' son simpáticos. No pasó nada (por Fabio Agostini). No me pongan nerviosa. No hay nada de qué hablar sobre eso", comentó Angie Arizaga a Maju Mantilla al recordar el singular momento entre el "Galáctico" y la modelo.

Las declaraciones de Angie Arizaga sobre Fabio Agostini

Fabio Agotini y el día que sedujo a Angie Arizaga

Fabio Agostini anunció el fin de su relación con Mayra Goñi:

Cabe recordar que fue Fabio Agostini quien hizo público el fin de su relación con Mayra Goñi: "Para todos los seguidores, quiero comunicarles que Mayra y yo lo hemos dejado, ya hemos terminado. Anoche hemos tenido una conversación y decidimos dejar las cosas como amigos".

"La relación cada vez estaba más fría y aburrida. Yo se lo comunique a ella anoche y creo que ella piensa igual como yo. Lo bueno es que no hemos terminado enfadados, no estamos peleados, ni mucho menos. Seguimos siendo amigos, me da mucha pena. Las cosas estaban frías y lo mejor era dejarlo. Estamos bien y tranquilos. Le deseo lo mejor a Mayra, sabes que siempre seremos amigos y te quiero mucho", agregó Agostini.