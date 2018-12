Según la Universidad de Cardiff, escuchar Pink Floyd mejora la salud mental

Pink Floyd es una de las bandas más reconocidas a nivel mundial. El nivel musical que alcanzó durante su trayectoria no solo se basa en la innovación de incorporar sonidos a sus canciones, sino que ahora, según unas recientes investigaciones, parece que escuchar los éxitos de la agrupación de rock progresivo mejoraría considerablemente a la salud mental.

Según un estudio del Hospital de la Universidad de Cardiff, en Reino Unido, indicó que 'Comfortably Numb', de las más conocidas del disco The Wall, se encuentra entre las canciones más adecuadas para escuchar durante una operación quirúrgica. Si antes se necesitaban de escuchar a clásicos como Mozart, Beethoven o Tchaikovsky, para suplir de alguna forma el dolor en las intervenciones, transcendió que ahora los doctores optarían por escuchar a Roger Waters, Nick Mason, David Gilmour y Syd Barrett, los Pink Floyd.

El estudio afirma que esta música ayuda a reducir la ansiedad y mejorar la eficiencia. A estos efectos positivos se suma la experiencia de los pacientes que están sujetos a la anestesia local, ya que un tercio de los que experimentaron de las melodías aseguraron que sus niveles de ansiedad eran mucho más bajos que en anteriores ocasiones.

Uno de los casos más recientes lo reportó la doctora Carolina Meads, quien aseguró que el álbum "Dark Side of The Moon" le ayudó a calmar su dolor tres horas después de su cirugía de cadera. La galena indico que los efectos provocados luego de escuchar a Pink Floyd fueron sorprendentes, tomando en cuenta que no recibió ningún tipo de calmante al finalizar la intervención quirúrgica, por lo que escuchar la psicodelia de la banda resultó como una medicación natural.