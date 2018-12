Keith Richards: "Estaba harto, dejé el alcohol"

El veterano guitarrista de The Rolling Stones, Keith Richards, polémico por su vida cargada de excesos,anunció públicamente que dejó de beber. "Era hora de dejarlo", reveló el músico de 74 años en una entrevista.

"Fue hace más o menos un año. Me desenganché. Estaba harto", contó el artista, aunque reconoció que de vez en cuando toma una copa de vino o una cerveza. "No siento ninguna diferencia realmente. Salvo que no bebo", indicó el intérprete quien en el pasado tuvo una vida de fiestas y excesos y fue detenido innumerables veces por posesión de drogas.

Su compañero en The Rolling Stones, el guitarrista Ron Wood dijo que ahora que Richard había dejado de beber estaba "mucho más apacible. Es un placer trabajar con él, está abierto a más ideas. Si quiere mantenerse, estaré ahí, apoyándole", agregó.

Los Rolling Stones tienen previsto iniciar una gira por Estados Unidos en Miami en abril de 2019.