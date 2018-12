Tilsa Lozano: ¿Qué dijo sobre el accidente de tránsito de Miguel Hidalgo?

Luego que el programa 'Válgame Dios' informó sobre el accidente de tránsito que protagonizó Miguel Hidalgo, el padre de los hijos de Tilsa Lozano, "La Vengadora" se pronunció al respecto ante las cámaras de Latina.

La producción del programa de Rodrigo González fue en búsqueda de Tilsa Lozano y lejos de mostrarse preocupada por la situación, la empresaria se dejó ver en la playa de Punta Hermosa junto a sus dos menores hijos.

"Estoy acá con mis hijos. No tengo nada que decirles chicos. No sé mucho al respecto. Está bien. Lo importante es que él está bien... No sé mucho al respecto", fueron las declaraciones de Tilsa Lozano.

Sobre el accidente de Miguel Hidalgo

En el video que mostró el programa 'Válgame Dios' se puede observar al empresario dentro de su auto, algo desencajado, sangrando, mientras que otras personas ayudan a voltear el carro. La bolsa de aire habrían evitado un trágico final.

"Está borracho", "Está tomado", se le escucha decir a algunos de los testigos de este impactante hecho, que ha conmocionado al público, pues todos tenían conocimiento que el empresario estaba contento ante la celebración del cumpleaños de su hija, fruto de su relación con la modelo Tilsa Lozano, el pasado sábado. Incluso luce la misma ropa con la que había asistido a la fiesta de su engreída.

Según la locución del reportaje, y de acuerdo a las declaraciones de los que vieron de cerca el accidente, el ex de Tilsa Lozano habría manejado en estado de ebriedad, y que el auto habría volteado por completo, motivo por el cual quedó destrozado. "Está tomado. "Está borrachísimo el hombre. Hasta acá el olor", se escucha decir a una testigo.