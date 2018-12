Jely Reátegui fue miembro de mesa y compartió su experiencia a través de redes sociales

Jely Reátegui fue elegida como miembro de mesa y no dudó en cumplir su deber como ciudadana, sin embargo, a través de su cuenta oficial de Instagram, dio más detalle de su experiencia.

Con una fotografía de su infancia reveló que no le gustaba mucho la idea de ser miembro de mesa. "Nunca me gustó ir al nido ni al colegio, (a la universidad sí, a veces) pero igual fui. Tampoco me encanta ser miembro de mesa, pero aquí estoy, 'raagiah'", se lee en la primera parte del mensaje, la actriz continúa y recomienda a sus seguidores ir a votar temprano, leer bien y con conciencia. Además, a manera de consejo, señala que deberían llevarle postres a los miembros de mesa, por su tiempo invertido.

A través de sus historias de Instagram, la actriz de 'Soltera Codiciada' contó todo lo que realizó como miembro de mesa. En un primer video se ve que llega a su salón saludando a sus compañeros y ellos aún no habían llegado. También grabó el momento en el que le dieron su refrigerio, donde además aprovechó de decir que quería una lata de atún en específico.

En siguientes historias, comparte una fotografía en la que se le ve muy concentrada, ella explica que su concentración se debe a que le corresponde pegar los hologramas. "Para poner el sticker no hay que salirse del borde y hay que evitar que se te quede la mitad del dedo pintado de plateado". Finaliza diciendo que los stickers son de muy mala calidad.

Al terminar su labor, Jely grabó un video en el que se le observa caminando, pero antes hizo hincapié en el periódico mural que se encontraba en su salón. "Que feo el periódico mural del 5to 'H'. Jalados".