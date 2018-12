EEG: Angie Arizaga le deja contundente mensaje a Fabio Agostini tras reiterados piropos

Angie Arizaga no toleró los 'coqueteos' de Fabio Agotini y le dejo contundente mensaje. Además de invitarla a cenar y reiterados piropos que le envió el español, la popular 'Negrita' rompió su silencio y habló sobre el particular.

"De verdad, ya está de más hablar, me parece graciosísimo, pero olvídate...¿Pueden preguntarle a Fabio qué le pasa? Se descarrila cuando está soltero, pero no, yo lo tomo a la broma, está bromeando nada más, obviamente somos compañeros de trabajo y la pasamos bien, pero no", aseveró Angie Arizaga.

Para evitar cualquier mal interpretación e incomodidad que pueda generarse con Mayra Goñi, Angie Arizaga le pidió a Fabio Agostini que pare con las bromas. La participante de 'Esto es Guerra' prefiere mantenerse al margen, antes que ganarse anticuerpos por parte de la actriz de VBQ.

"No hay nada, así que no tengo que incomodarme de nada y ya le he dicho que pare con sus bromas, estuvo bueno un día no más", expresó la integrante de 'Esto es Guerra'.

Como se recuerda, Mathías Brivio señaló que Fabio Agostini quiere protagonismo para tener un papel en la serie “Los Vílchez”, nueva producción de América TV que se emitirá en el 2019. El rostro de Nicola Porcella sorprendió a más de uno luego que las cámaras de ‘Esto es guerra’ lo enfocaron cuando hablaba el español.¿En qué terminará toda esta historia?

Fabio Agostini la piropea a Angie Arizaga en 'Esto es Guerra'