Beto Ortiz se burla de los llantos de Milagros Leiva en televisión [VIDEO]

¡Está harto! Así se mostró el Beto Ortiz en su último programa, donde realizó un monólogo de casi 15 minutos para hablar de las críticas que le llegaron en los últimos días por no referirse al caso de Alan García.

El periodista de ‘Beto a saber’ confesó que hizo todo lo que estuvo en sus manos para pactar una entrevista con Alan García, pero que ahora ya no tiene pretensiones de obtener la exclusiva con el padre de Carla García, su mejor amiga.

"He pedido una entrevista, he hecho todas las conversaciones y movidas posibles que haría cualquier periodista para que el señor García venga y se sienta en este set o para que me reciba en su casa. En este punto, creo que estoy en condiciones de pedirle algo, públicamente”, dijo el comunicador antes de dirigirse al líder aprista.

“Señor García, por favor, no me dé ninguna entrevista, ni ahora ni nunca. Le pido de corazón. La gente me tiene hasta acá (se toca la frente) con su nombre, hasta en la sopa. Yo no quiero seguir ligado a Alan García porque no tengo nada que ver con Alan García”, expresó.

“La entrevista que yo le haga no les parecerá lo suficientemente buena. ¿Por qué? Porque soy el mejor amigo de la hija de Alan García. ¡Así es! Lo soy y lo voy a seguir siendo. Lo seré hasta el día que me muera ", añadió Beto Ortiz.

Tras pedirle públicamente al expresidente peruano que no le acepte alguna entrevista, el periodista de ATV le recomendó que por el contrario, acuda a otros estudios de televisión.

“Yo le aconsejaría que vaya a otro programa, no a este porque lo único que vamos a recibir son piedras, mango, cáscaras de mango. La verdad yo prefiero pasar. Prefiero que esa entrevista la haga Sol Carreño, por ejemplo. Señor García, vaya donde Sol Carreño y baile otro valsecito con ella. O venga donde Milagros Leiva y traiga tamales, chicharrones, pan francés”, dijo en tono sarcástico.

Antes de terminar su monólogo, Beto Ortiz dejó entrever que Milagros Leiva es una llorona. “De repente (traiga) una caja de Kleenex, por si acaso”, añadió el periodista en referencia a pañuelos desechables.

En otro momento, Beto Ortiz se mostró muy crítico con Alan García por creer en la justicia peruana.