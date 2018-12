Sheyla Rojas se pronuncia sobre expresiones racistas de Antonio Pavón

Antonio Pavón se encuentra en la polémica por las expresiones racistas que lanzó en contra de la fashionista Aneth Acosta, incluso se dio a conocer que el español podría ser sancionado con tres años de prisión. Ante esa delicada situación, su expareja opinó.

Sheyla Rojas, expareja de Antonio Pavón, evitó polemizar sobre situación del español y prefirió guardar lo que piensa sobre lo sucedido con el padre de su hijo Antoñito.

“La verdad, no tengo nada que opinar respecto al tema, personalmente siempre me he mantenido al margen con esas cosas. Prefiero enfocarme en mí y enseñarle a mi hijo las cosas positivas”, dijo en entrevista con El Popular.

Al ser consultada si considera que Antonio Pavón se equivocó al utilizar expresiones racistas para hacer sentir mal a Aneth Acosta, Sheyla Rojas una vez más no quiso hacer leña del árbol caído

“En general te puedo decir que uno va aprendiendo en la vida, por eso a mi hijo le enseño lo bueno y lo malo. Además, no todos somos perfectos y cometemos errores”, expresó.

La conductora de ‘Estás en todas’ señaló que opta por no hablar de más porque no quiere generar polémica. “Prefiero tener mucho cuidado con las cosas que yo digo para evitar que se malinterpreten. Tampoco quiero que se hagan titulares con cosas que no vienen al caso”.

Cuando le preguntaron si ya habló con el torero, Sheyla Rojas expresó: Lo que yo piense sobre eso me lo voy a guardar para mí por respeto a mi hijo. No es justo para él que hable de estas cosas”.

Defensoría se pronuncia

La Defensoría del Pueblo se pronunció por el audio que se difundió de Antonio Pavón contra Aneth Acosta. La institución mostró su rechazo a las frases racistas y recalcó que la ‘agraviada’ puede tomar medidas contra el torero.



“Rechazamos toda forma de expresión discriminatoria sea esta formulada en ámbitos públicos o privados. Las expresiones difundidas de Antonio Pavón son inaceptables y pueden constituir delito de injuria, como agravante el móvil discriminatorio. Además, las frases ofensivas y discriminatorias constituyen violencia psicológica. Estamos a disposición de la agraviada para brindarle nuestra orientación frente a la agresión sufrida”, cita en sus redes sociales.