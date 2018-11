Premios Goya: Película peruana Wiñaypacha se proyectó en España

#UnGoyaEnAymara es la etiqueta que ha creado la producción de 'Wiñaypacha', para impulsar la carrera de la aclamada película peruana que busca un lugar en las candidaturas que se anunciarán, el miércoles 12 de diciembre.

"Siempre digo que hago el cine que me gustaría ver, me gusta mucho el cine de John Ford, al que no le gustaba mucho mover la cámara y prefería el movimiento interno del plano. Esta es una de mis referencias pero también están maestros japoneses como Ozu, Mizoguchi, Kurosawa… Sobre todo Ozu, cuando habla sobre la vejez, sobre la contemplación, la reflexión… Lo que quise de alguna manera también es hacer un tributo a estos autores que me han influido y me han inspirado”, dijo el director Óscar Catacora al portal español Audiovisual 451.

Para el medio español, la ópera prima de Catacora muestra una gran “sensibilidad” . “El cine peruano quizá no tenga el prestigio y los recursos de otras cinematografías latinoamericanas con más peso internacional, pero de lo que no hay duda es que en sensibilidad puede competir con cualquiera”.

"A la 33 edición de los Premios Goya se han presentado 151 películas, de las que 84 son de ficción, 63 son documentales y 4 de animación. También concurren 16 cintas iberoamericanas, 47 filmes europeos y 32 cortometrajes –15 de ficción, 7 documentales y 10 de animación–. De las 151 historias candidatas, 58 son óperas primas", informó la Academia. Tras el anuncio de los nominados, los galardones se entregarán el 2 de febrero.