Juliana Oxenford reacciona mal contra detractor tras ser comparada con Keiko Fujimori 

A través de Twitter, la periodista Juliana Oxenford terminó perdiendo los papeles contra uno de sus detractores, debido a que el usuario arremetió en su contra poniendo en tela de juicio su labor como comunicadora e incluso se atrevió a compararla con Keiko Fujimori, provocando la furia de la conductora de 90 Central.

Como se recuerda, actualmente Juliana es una de las periodistas con mayor credibilidad en el país, y cuenta con millones de seguidores gracias a sus opiniones "sin anestesia" sobre el acontecer político y social del Perú. Pero sus fuertes palabras también han generado que gane muchos detractores, quienes no dudan en atacarla en las redes sociales.

Esta vez no fue la excepción, en Twitter la periodista fue comparada con la lideresa de Fuerza Popular, incluso alegaron que solo hablaría "tonterías" en la televisión. "'Periodista' Juliana Oxenford , no creo que la critiquen por ser mujer, sino por las tonterías que dice en televisión. Por cierto, nunca la he visto criticar cómo caricaturizan, se burlan y humillan a Keiko Fujimori a diario y en toda la prensa, ella es mujer también. Respetando", fue el mensaje que recibió en la citada red social.

Como era de esperarse, la conductora de '90 Central' no se quedó de brazos cruzados y decidió responder el mensaje con fuerza: "Me estás comparando con alguien procesado por la justicia? acusada de liderar una organización criminal? Consideras que se justifica la violencia porque consideras que mis críticas son tonterías? Qué miedo contigo. Ah! siempre he condenado las burlas y humillaciones.",dejó en claro Juliana, quien es una de las más críticas en contra del fujimorismo.

Actualmente la presentadora de noticias cuenta con más de 1 millón 740 mil seguidores en su cuenta, donde vierte todo tipo de opiniones y es avalada por la mayoría, pero también criticada por un gran grupo de detractores.