Asu Mare 3¿el fin de la saga?

“Yo sí siento gran presión por la taquilla que hará ‘Asu Mare 3’, para qué negarlo”, dice con natural franqueza el ecuatoriano Jorge Ulloa, uno de los creadores de la exitosa comedia web Enchufetv. y quien asumió la dirección de la tercera parte de la comedia peruana, que hoy entra a nuestra cartelera.

“Ya hice todo lo que pude, le di todo mi amor y trabajo a esta tercera parte, me metí a mil al proyecto. Y claro, tengo mucha presión porque sea más taquillera que las dos primeras partes porque si no lo consigue, podría ser tomado como un fracaso. Pero bueno, ya todo depende del público, el proyecto ya no pertenece a ninguno de nosotros. Ahora es del público”, dice.

“Espero que sea visto por muchas personas. La gente no tiene idea de las horas que hemos invertido. Hemos metido mucho amor. Quiero que la vean y la disfruten. No tiene sentido hacer una película, que la vean tres personas y guardarla en un cajón. Tengo mucha expectativa”, agrega.

Para Ulloa no es la primera vez que dirige a Carlos Alcántara, su protagonista. Ya trabajó con él en ‘Rock N’ Cola’, una coproducción con Dynamo, una de las productoras audiovisuales más importantes de América Latina y que estuvo a cargo de la producción de ‘Narcos’ y recientemente de ‘Distrito Salvaje’ (Netflix).

“En ‘Rock N’ Cola’ , el popular ‘Cachín’ compartió roles con figuras de la talla como: Eugenio Derbez, Lorena Cépeda, Mariana Treviño y Jorge Avello. “Es una película gigante, preciosa. El personaje de Carlos es el de un rockero cristiano de 50 años que es parte de una banda de fracasados. Su estreno será después de ‘Asu Mare 3’”, recuerda.

“A Carlos lo conocí cuando el fenómeno ‘Pataclaun’ llegó a Ecuador, tremendo elenco, y luego ya lo dirigí en ‘Rock N’ Cola’. Para ‘Asu Mare 3’, hubo un primer llamado, pero el proyecto se canceló. Y luego, el destino, otra vez, me puso en el proyecto y gracias a Dios si pude aceptar”.

-¿Qué has visto de cine peruano?

–Casi todo. Desde ‘Pantaleón y las visitadoras’ hasta ‘La teta asustada’ y todas las de Tondero, Big Bang y Sin argollas. Fue antes de empezar el rodaje de ‘Asu Mare 3’, para empaparme de la jerga peruana y de lo que significa la cultura audiovisual. ¿Proyectos? Escribo una serie, pero no puedo revelar más. ❧