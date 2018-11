Lele Pons y su amiga encienden Instagram al hacer topless

Lele Pons se ha convertido en una de las celebridades más importantes de Internet y ello se ve reflejado en su cuenta de Instagram donde ya superó los 30 millones de seguidores. Todo lo que comparte la guapa venezolana es muy comentado por sus fans y una reciente publicación no ha sido la excepción.

Se trata de una sexy instantánea donde Lele Pons y su amiga Hannah Stocking. Ambas celebridades del ciberespacio quisieron engreír a sus fans y no se les ocurrió mejor idea que hacer topless.

Según se pudo ver en la fotografía, Lele Pons y su mejor amiga posan en la playa en ropa de baño, pero no contaban con la parte delantera de su bikini. Ambas cubrieron su busto con unas frescas sandías.

Los fans de ambas influencers no dudaron en pronunciarse en la sección comentarios y las halagaron por su belleza femenina: "Siempre tan hermosas", "tú me inspiras", "me encantas, eres súper chida. Me encanta verte en La Voz Mexico", "Lele eres mi ídolo saludos", "son unas muñecas", "te amamos" y "te ves tan dulce".

¿Quién es Lele Pons?

Solo en su cuenta oficial de Instagram cuenta con más de 29 millones de fans y en su perfil de YouTube ya suman 10 millones de suscriptores, que ,con el transcurrir de los días, irán asegurando su ranking entre las youtubers más importantes.

Lele Pons es dueña de una figura de ensueño y cada vez que se lo propone deja maravillados a sus millones de seguidores que ostenta en sus diversas plataformas digitales. En el 2016, Lele Pons fue considerada la "venezolana más influyente" por la revista Time.​