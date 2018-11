Melissa Klug se burla de Yahaira Plasencia con duro calificativo en concierto [VIDEO]

Melissa Klug no suelta a Yahaira Plasencia, y esta vez decidió enviar un duro comentario en contra de la salsera para burlarse del nuevo nombre artístico que ha adoptado y asegurar que la intérprete es "doble cara" a raíz de los últimos acontecimientos relacionados con su vida.

La 'Blanca de Chucuito' no se guardó nada y decidió sumarse a Daniela Darcourt para arremeter contra la intérprete, a quien criticó y lanzó duro calificativo. “Ay, pero si me vas a hablar de persona real yo te puedo decir que desde hace tres años que digo que no es real, eso es obvio. Toda la vida dije, ella tiene doble cara y así siempre lo voy a decir”, manifestó la chalaca.

Las cosas no quedaron allí, ya que la expareja de Jefferson Farfán también se burló del apelativo artístico que actualmente tiene Yahaira. Como se recuerda, la salsera cambió su sobrenombre de 'Reina del totó' por 'La patrona de la salsa'.

“(Patrona) ¿De qué? ¿Del mal?, no. No seas mala”, indicó la 'Blanca de Chucuito' antes del concierto de Daddy Yankee, donde terminó riéndose en tono de burla contra la intérprete de salsa. Melissa no dudó en recordar a Daniela, indicando que ella sí podría llevar ese título.

Como se recuerda, Melissa ha mantenido una fuerte enemistad contra Yahaira desde que comenzó una relación al lado de Jefferson Farfán, y pese a que actualmente ambos están separados, la empresaria no pierde oportunidades para despotricar en su contra.