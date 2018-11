Beto Cuevas reveló el odioso momento que vivió por culpa de Luis Miguel [VIDEO]

El cantante chileno Luis Alberto ‘Beto’ Cuevas se presentó en el programa “No Culpes a la Noche” (NCN) la semana pasada e hizo un repaso por su exitosa carrera artística, además reveló algunos episodios de su vida privada.

Durante la entrevista con Kathy Salosny para el programa de TVN, el músico y ex vocalista de la banda La Ley reconoció que tuvo una corta relación amorosa con Cecilia Amenábar hasta que apareció Gustavo Cerati, habló de la muerte del ex integrante de su banda, Andrés Bobe, y se refirió a su separación con Estela Mora. Además, interpretó sus temas más reconocidos y habló sobre contingencia internacional.

En otro momento, Beto Cuevas habló de sus colegas. Cuando vio el rostro de Luis Miguel en una paleta, el chileno recordó un incómodo momento que pasó por culpa del ‘Sol de México’ en la década de los ’90 cuando fue a grabar a la ciudad de Los Ángeles el disco "Invisible" del grupo La ley.

“En el año 1995 estaba en la ciudad de Los Ángeles grabando un disco llamado Invisible. Y él estaba ahí, en el estudio. En la puerta del estudio estaba con una calculadora”, recordó de entrada en el espacio de TVN.

Al saludarle, ‘Micky’ lo miró de pies a cabeza y según Cuevas, el divo mexicano “no lo pescó”. Fue así que el exvocalista de “La Ley” vivió en carne propia la “simpatía” extrema del intérprete de “Culpable o no”.

“Yo soy súper educado y siempre saludo a todo el mundo. Entonces llegué y lo miré, pero pasando. No onda hola qué tal, dame una selfie. Le dije ‘hola’ con la cabeza. Y recuerdo que Luismi en esa época me miró de pies a cabeza, me miró los zapatos, y no me pescó”, le contó a.

Para Cuevas, la reacción de Luis Miguel le pareció violenta pero que al ver la serie entendió que estaba hecha de mucha ficción pero con hechos reales.

“Lo encontré medio agresivo. En mi mente dije qué se cree… ¿Se cree Luis Miguel? A lo mejor tenía un prejuicio, no lo juzgo como persona”, finalizó su relato en el programa ‘No culpes a la noche’.