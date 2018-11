'Festival en Órbita': conoce los horarios de las charlas gratuitas y showcases

El primer 'Festival en Órbita' dio a conocer los horarios de su primera fecha de charlas y showcases en vivo que tendrá lugar este 21 de noviembre en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) de 2.30pm a 11.00pm. Las bandas que ofrecerán presentaciones en vivo en esta primera fecha del festival serán Red Belmont (Chile), Mundaka (Perú), Baby Steps (Perú) y una banda local elegida por convocatoria abierta. El ingreso será gratuito previo registro en Joinnus.com.

En alianza con UTEC, el 'Festival en Órbita' presenta la relación de charlas y conversatorios dirigidos a profesionales de la industria, gestores culturales, músicos y público en general, que contarán con ponentes internacionales de prestigio mundial.

Martin Elbourne, el promotor más importante del festival Glastonbury de Reino Unido, uno de los festivales de música más prestigiosos del mundo, ex manager de The Smiths y New Order; Justin Moshkevich, productor ganador del premio Grammy por el filme 'La La Land'; Nicole L'Huilier, del 'Space Exploration Initiative' de MIT (Massachusetts Institute of Technology), son algunos de los invitados que compartirán con la audiencia sus experiencias en la industria de la música.

Entre los ponentes nacionales, se contará con la participación de Santiago Pillado-Matheu, compositor multimedia; Matías Ballón, del Festival FIIS; Kiko Mayorga, de UTEC Garage; Miguel Vallejo, escritor peruano; Abel Castro, artista sonoro; Alvaro Icaza, artista audiovisual; Rawa Muñiz, músico y onaya shipibo y Ronald Sánchez, investigador y compositor peruano. De la misma manera,

Nacido en Santiago de Chile y con una reciente edición en Nueva York (EEUU), el 'Festival en Órbita' ha presentado bandas y músicos reconocidos en todo el mundo, tales como The Sonic, Os Mutantes, The Dandy Warhols, Cigarettes After Sex, Lee Ranaldo, Damo Suzuki, Los Mirlos, entre muchos otros. En esta oportunidad, el festival aterrizará en Lima los días 21 y 22 de noviembre para presentar lo mejor de la música alternativa y de vanguardia, con un line-up liderado por Oh Sees, SUUNS y Yonathan Gat.

Las entradas, válidas para los dos días del festival, están a la venta en Joinnus a solo S/. 150. Aquí los horarios de las charlas, conversatorios y showcases del 'Festival en Órbita' en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC):

Hora: 14:30 - 15:00hrs

Palabras de bienvenida

Hora: 15:00 - 16:00hrs

Tema: ¿Cómo se programa un festival?

Lugar: Rooftop UTEC

- Bryn Ormrod

- Gabriel Florenz

- Carmen Barahona

- Matías Ballón

Moderador: Lucho Pacora

Hora: 16:00 - 17:00hrs

Tema: El MIT presenta el Telemetron

Lugar: Rooftop UTEC

- Nicole L’Huillier

Moderador: Miguel Angel Vallejo

Hora: 17:00 - 18:00hrs

Tema: Musicalizar una historia

Lugar: Rooftop UTEC

- Justin Moshkevich

- Abel Castro

- Santiago Pillado-Matheu

- Álvaro Icaza

Moderador: Rafael Olivera

Hora: 18:00 - 19:00hrs

Taller: Hackeando el DO, RE, MI

Lugar: Rooftop UTEC

- Kiko Mayorga

Hora: 18:00 - 19:00hrs

Evento de networking con profesionales de la industria

Lugar: Zona VIP Rooftop UTEC

Hora: 19:00 - 20:00hrs

La música ancestral en nuestros tiempos

Lugar: Rooftop UTEC

- Yonatan Gat

- Rawa Muñoz

- Ronald Sánchez

- Coco Eke

Moderador: Milano Trejo

Hora: 19:00 - 20:00hrs

Tema: Una conversación con Martin Elbourne

Lugar: UTEC Ventures

- Martin Elbourne

- Carmen Barahona

SHOWCASES:

Lugar: Rooftop UTEC

20:00 = MUNDAKA

20:45 = RED BELMONT

21:30 = BABY STEPS

22:15 = BANDA LOCAL ELEGIDA POR CONVOCATORIA ABIERTA