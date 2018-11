¿Por qué Daniel Lazo lució deprimido en entrevista? Patricia Salinas revela la verdad

Daniel Lazo se presentará este viernes 16 de noviembre en ‘Los 4 finalistas’, después de varios días de expectativas en las redes sociales por su participación. Para promocionar su llegada al programa de Latina, el cantante ayacuchano ofreció una entrevista vía Facebook.

En conversación con Patricia Salinas para el programa virtual “Conectados”, Daniel Lazo se mostró abatido durante toda la entrevista. Al ver al cantante en esta situación, muchos usuarios aseguraron que el intérprete peruano estaba pasado de copas, mientras que otros presumieron que habría ingerido otras sustancias prohibidas.

Debido a que Daniel Lazo seguía con el mismo semblante, varios cibernautas pidieron que corten la entrevista y que no expongan más al cantante. Sin embargo, el pedido nunca se aceptó. Es más, el CM del programa responsabilizó al ayacuchano por aparecer en ese estado.

A través de Facebook, Patricia Salinas dio su descargo y reveló por qué Daniel Lazo estaba abatido. Según la periodista, el ayacuchano está viviendo una etapa difícil de su vida debido a la muerte de su hermano menor Pablo Joaquín Lazo Sánchez, quien falleció la noche del pasado jueves 20 de septiembre.

“Es increíble la falta de empatía de la gente. Hoy Daniel Lazo estuvo en Conectados, a pesar de estar atravesando por un difícil momento por la muerte de su hermanito menor. Nadie escuchó lo que decía y se dejaron llevar por las apariencias”, manifestó Patricia Salinas en su Facebook.

“Qué fácil es destruir a otras personas, qué fácil (es) juzgar sin averiguar la verdad. Si a alguien le interesa saber, no, no estaba ebrio ni drogado, ni nada, simplemente estaba dolido”, añadió.

Hermano de Daniel Lazo murió en Ayacucho

Cabe recordar que el hermano de Daniel Lazo llegó en estado crítico a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Ayacucho por una presunta sobredosis de medicamentos psiquiátricos, según informaron medios locales.

El joven había ingresado al servicio de emergencia general tras sufrir supuestamente una sobredosis de medicamentos psiquiátricos conocido como “Propranolol”.



A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de baladas escribió unas sentidas palabras dedicadas a su hermano Joaquín y pidió respeto a la prensa y fanáticos.



“Tus ojos verdes se cerraron, el dolor que dejas en la familia y en mí me dejan sin palabras. Te me fuiste, mi hermano menor, mi pequeño y ahora mi guía. Se te ocurrió irte un día antes de tu cumpleaños y 2 antes del mío. Te extrañaré por siempre, donde estés... Te amo. A la 1:20 a.m. de esta mañana me dejó mi hermano menor Pablo Joaquín. A la prensa y a la gente en general solamente les pido que respeten nuestro dolor, nuestro luto y silencio”, escribió Lazo en Instagram.