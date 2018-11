Carlos Gascón, ahora Karla Sofía, revela cómo reacciona su hija tras su cambio de sexo [VIDEO]

¡Sorprendente! El reconocido actor Carlos Gascón, quien participó en la telenovela "El señor de los cielos", sorprendió a los conductores de 'Ventaneando', programa de TV Azteca, al revelar tristes episodios que le ha tocado vivir tras su cambio de sexo.

El actor español, que ha participado en distintas producciones mexicanas, se presentó en el espacio televisivo para promocionar su libro: "Karsia. Una historia extraordinaria", ejemplar que narra la historia de su largo proceso de transformación. Además habló de lo difícil que ha sido y es hasta ahora haber tomado la decisión de tomar la decisión de lucir completamente como una mujer.

"Ha sido un sufrimiento constante para mi durante todo este proceso, que continúa y sigue. De ahí viene este libro, de un dolor y de intentar llevar un mensaje a una persona en concreto, pero -creo- que no ha llegado esa persona y sí ha causado algo diferente de lo que yo creía que iba a pasar", contó Carlos Gascón, ahora Karla Sofía, a Pati Chapoy, conductora del programa 'Ventaneando'.

De otro lado, la estrella de 'El señor de los cielo', reveló la reacción que tuvo sus padres cuando les contó que decidió ser un transexual.

"Fenomenal. Mis padres siempre han visto como algo extraño, alguien que hace cosas raras. Pero cuando le dije a mi madre que iba hacer esto (el de cambiarme de sexo), me dijo: te creo. Ella ahora me presume con sus amigas", detalló Karla Sofía, antes Carlos Gascón.

El haber tenido la aceptación de sus progenitores, le motivó a pensar que también recibiría el apoyo de su entonces pareja, con quien tiene una hija de 8 años, pero fue todo lo contrario, pues le dio un duro mensaje.

"La reacción que más me dolió fue de la persona con quien que compartí mi vida, que me dijo: Yo quiero que a mis hijos les recoja su padre y no una persona como tú", reveló el actor que participó en 'El señor de los cielos'.

Pese a tener el rechazo de su expareja, Carlos Gascón, ahora Karla Sofía, se siente contento por tener una maravillosa relación con su hija.

"Cada vez que recuerdo esa frase y me veo que voy al colegio de mi hija a recogerla, ella viene corriendo a darme un beso y abrazarme, digo: "jódete". Los niños son una maravilla, no tienen prejuicios de ninguna clase, son los padres que te van inculcando", comentó.

Video de la entrevista de Carlos Gascón, ahora Karla Sofía, en Ventaneando.