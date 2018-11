Instagram: Eduardo Yáñez enseña a su nieto hacer gestos obscenos [FOTO]

El actor Eduardo Yáñez se encuentra en medio de la polémica en México al publicar una fotografía en su cuenta de Instagram donde se le ve junto a su nieto haciendo gestos obscenos para la prensa. Pese a que en su momento indicó que quería conciliarse con los periodistas por algunos enfrentamientos que tuvo.

“¡Enseñando a mi nieto sus primeros pasos, como saludar a la prensa!”, comentó el artista mexicano, de 58 años, junto a la imagen reviviendo aquel incidente. El niño con el que aparece en la fotografía es su compañero de trabajo.

En Instagram, los usuarios se indignaron con la imagen y le reclaman a Eduardo Yáñez por enseñarle groserías a un menor. El gesto se interpreta como "huevos". “Qué vergüenza enseñar eso a un niño. Yo no quisiera que mi hija fuera a la escuela con tu nieto y luego mi hija aprendiera esos malos modales también. Qué pena”, escribió la usuaria @mizzjenn13.

El actor no dudó en contestar los comentarios negativos de los usuarios de Instagram: “Ponen mucha atención a mis publicaciones personas que ni siquiera me siguen. Increíble que el Gobierno nos la mete toda y no los veo protestando tanto, bola hipócritas”.





En agosto de este año, el actor mexicano sostuvo que aún no conoce personalmente a su verdadero nieto, hijo Eduardo Yáñez Jr., y admitió que se enteró de que ya era abuelo a través de una publicación. También señaló que solo ha visto fotos de su nieto, de quien dijo que era "güerito y se parece a su mamá".





En octubre del 2017, Eduardo agredió a un periodista: