Dueño de una imponente presencia física por la que incluso es un fuerte candidato para interpretar a James Bond, el actor Idris Elba ha sido reconocido como el hombre vivo más sexy del mundo por la revista People.

Es así que Idris se convierte en el tercer hombre negro –después de Denzel Washington en 1996 y Dwayne ‘La Roca’ Johnson en 2016– que ha ganado este título desde que People comenzó a hacer la elección en 1985.

Asimismo, es el tercer inglés que recibe el reconocimiento después de que el actor Jude Law lo obtuviera en 2004 y el futbolista David Beckham en 2015. Actualmente, toma el relevo del cantante country Blake Shelton que recibió el honor el año pasado.

En la lista de hombres sexys también han estado Chris Hemsworth, Adam Levine, Channing Tatum, entre otras celebridades.

La publicación le compartió la noticia mediante un comunicado al actor británico, quien de inmediato se mostró honrado y agradecido por tal distinción.

“¿Eso es verdad?”, dijo inicialmente Idris a la revista.

“Me miré en el espejo y dije, ‘sí, hoy estás un poco sexy’. Pero, para ser sincero, fue solo una sensación agradable. Fue una grata sorpresa y un impulso para el ego, sin duda”, continuó.

Ya más relajado, en entrevista con People se refirió a sus orígenes. Según contó, es hijo único de una familia de migrantes africanos en el este de Londres. Sus padres fueron bastante estrictos y en su escuela, a la que solo acudían chicos, se metían con él pese a practicar una gran variedad de deportes.

Además de actuar, Idris es un apasionado de la música desde los catorce años. Se presenta en discos bajo el seudónimo DJ Big Driis, además tiene su propia línea de ropa.

El actor tiene una hija de dieciséis años, Isan, y un hijo de cuatro, Winston, de dos matrimonios anteriores y por ahora planea su boda con su prometida, Sabrina Dhowre, de veintinueve años.

El interprete de 46 años, que se dio a conocer por su papel de Stringer Bell en la serie de HBO The Wire y posteriormente por dar vida al detective Luther, papel que le llevó a ganar un Globo de Oro al Mejor actor de miniserie. Además ha participado en filmes como Thor y Vengadores. Entre sus nuevos proyectos se encuentra la serie cómica que se estrenará en la plataforma Netflix ‘Turn up Charlie’, que produce y protagoniza, y el papel de villano en la cinta Hobbs and Shaw, el spin off de Rápidos y furiosos. ❧