House of Cards: Diane Lane habla de Robin Wright y Kevin Spacey

El esperado regreso de la última temporada de 'House of Cards', tras en escándalo Kevin Spacey, centró las miradas no solo en la gran Robin Wright, sino a otra gran figura de la actuación: Diane Lane, a quien la prensa estadounidense, no duda en catalogar su presencia como "una gran segunda oportunidad". Ella, volvió a hacerse notar en 2013 haciendo de la madre de Superman en la revitalización de la franquicia a cargo de DC Comics, y ahora ejercerá de contrapoder a la presidenta de Estados Unidos, Claire Underwood (Wright).

"Soy la hermana de Greg Kinnear en la serie, Annette Sheperd, parte de una familia que tiene todas estas empresas y fundaciones, con las manos metidas en todo tipo de estructuras financieras. Es casi colonial, remontándonos a la época de los barones que lo controlaban todo. Somos dinero viejo. Es fascinante ver cómo se mueven los entresijos para protejer sus fortunas, manipulando políticos esencialmente", ha contado la actriz en una entrevista para el diario chileno La Tercera, que la define como "cálida, profunda, maternal y sincera".

Sobre cómo ha sido la experiencia de trabajar con Robin Wright en la realización de Netflix, señaló "Cuando yo llegué, ella llevaba cinco años en esto, y eso es mucho tiempo. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba metida en el rol todo el tiempo, o dirigiendo, o actuando o haciendo su función como productora ejecutiva. Y estaba preparada para ejercer el rol de presidenta. Fue un milagro como se dio todo". Finalmente, dijo que pese al escándalo Spacey, las cosas no han sido tan malas en este regreso. "Creo que se ha hecho mucha justicia en la forma de manejar las cosas. Y es bastante milagroso. Si tenía que pasar algo del estilo del movimiento #MeToo, pasó en el momento adecuado. Se dio la oportunidad para que sufriera la menor cantidad de gente posible".