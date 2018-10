Campeón de la Batalla de Gallos dedica rap a Leyla Chihuán por su sueldo

Leyla Chihuán se ha convertido en blanco de duros comentarios tras revelar que su sueldo de 15 mil 600 soles recibido por ser congresista no le alcanza para su ritmo de vida. Ante ello, el campeón de la Batalla de Gallos no dudó en dedicarle un rap a la fujimorista, donde expresó el sentir de las personas ante sus palabras.

Se trata de 'Jaze', quien fue invitado al programa de Carlos Galdós en Radio Capital y no dudó en cumplir el reto que planteó el conductor. El ganador de la Batalla de Gallos debió improvisar rimas sobre la congresista de Fuerza Popular y la coyuntura nacional que actualmente se está viviendo.

En la entrevista con el citado medio, Juan Carlos Iwazaki, más conocido como ‘Jaze’, demostró su habilidad para improvisar, por ello aceptó el reto y dedicó unas rimas a la congresista Leyla Chihuán, quien fue blanco de todo tipo de reacciones al indicar que su sueldo "no le alcanza".

“Dice que el sueldo no le alcanza como congresista, bueno te hubieras quedado como voleibolista o por último aprende y sé una artista como las personas que no tienen vergüenza… Yo no soy de Fuerza Popular, yo soy popular por mi fuerza, por como improviso en el momento… Yo me quise comprar un celular bacán, pero no me alcanzó estoy Chihuán”, fue parte del mensaje en las rimas de ‘Jaze’ sobre las declaraciones de la fujimorista.

Como se recuerda, muchos periodistas y personajes del medio arremetieron contra la integrante del Congreso de la República, quien se defendió alegando que sus palabras fueron sacadas de contexto.