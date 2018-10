Dianna De La Garza, madre Demi Lovato: "Me siento orgullosa de ella"

Dianna De La Garza, madre de Demi Lovato, dijo en entrevista que siente admiración por su hija quien ya lleva 90 días de rehabilitación por drogas. "No podría estar más agradecida o más orgullosa de ella, porque la adicción es una enfermedad, es un trabajo. No es fácil. No hay atajos", comentó la escritora de 56 años viernes último en el programa onlineConversaciones con María Menounos.

Según el testimonio que recoge Six Page, De La Garza era consiente que su hija padecía de adicciones pero desconocía la gravedad del tema."Sabía que ella no estaba sobria, pero no sabía lo que estaba haciendo porque no vive conmigo", contó.

Para la escritora, el momento en que se enteró que su hija había perdido la conciencia fue muy duro. "Estaba mirando mi teléfono y vi todos estos mensajes de texto que llegaban de todas partes... y el mensaje que me dio una pista sobre lo que estaba pasando decía: 'Acabo de ver en TMZ y lo siento mucho'. Estaba aterrorizada de mirar mi teléfono", recuerda. En otro momento de la entrevista le preguntan: "¿Pensaste que se había ido?" a lo que De la Garza responde: "Con ese mensaje sí. Pensé que podría haber tenido un accidente de tráfico. (…) Mis rodillas me temblaban, apenas me podía mantener en pie. Cogí mi teléfono para visitar la web de TMZ y justo me llamó su asistente. (…) Las palabras que escuché son la pesadilla para cualquier madre: ‘Demi sufrió una sobredosis".

Esta es la segunda vez que De La Garza habla sobre la recuperación de su hija. En setiembre último, en Newsmax Tv, relató su primer encuentro con la exfigura de Disney en el Centro Médico Cedars-Sinai (Los Ángeles). "Ella no se encontraba bien, estaba en mal estado. Pero le dije: 'Demi, estoy aquí. Te amo'. Y ella me respondió: 'Yo también te amo", contó aquella vez. Tras ese primer momento, la situación de Demiños fue empeorando y durante los primeros días en los que estuvo ingresada en el hospital, su salud fue crítica. "Durante dos días no supimos si ella iba a lograrlo o no", contó su madre.