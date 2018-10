Andrea Bocelli, cantó con su hijo para Disney

El tenor Andrea Bocelli y su hijo Matteo deleitaron con la presentación de 'Fall on Me' en la noche temática de Disney del programa, 'Dancing with the Stars'. Tres parejas del bailarines profesionales hicieron una coreografía al ritmo de la canción que formará parte de los créditos finales de la nueva película de Disney, 'El cascanueces y los cuatro reinos', que se estrenará próximamente. De acuerdo con la consigna de la velada, los concursantes debieron realizar un baile inspirado en uno de los clásicos filmes como 'La Sirenita' y 'La Bella y la Bestia', entre otros.

'Fall on Me' es la primer colaboración que Andrea Bocelli hace junto a Matteo de 21 años y que forma parte de su nuevo disco, 'Sí' que ya se encuentra a la venta, desde el 26 de octubre. El tema aparecerá en los créditos finales de la nueva película de Disney, 'The Nutcracker and The Four Realms', protagonizada por Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren y Morgan Freeman, que se estrenará el 2 de noviembre. La banda sonora también se lanzó en Decca/Walt Disney Records.

La manera humilde de Bocelli desmiente su estatus internacional como una de las estrellas clásicas más grandes del mundo. Ha estelarizado para Papas, Presidentes y miembros de la realeza, cantando más recientemente en la Boda Real de la Princesa Eugenie y Jack Brooksbank en el Castillo de Windsor. Se ha presentado en las mejores salas de conciertos y teatros de ópera del mundo y ha vendido 90 millones de discos. Tiene un Globo de Oro, 7 BRIT clásicos y 7 World Music Awards en su haber, además de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.