Gloria Trevi“Sufrí 17 años de humillaciones”

La ceremonia de los Latin American Music Awards tuvo como figura a Gloria Trevi. Aunque la cantante mexicana no estuvo nominada a los premios, ha lanzado este año –tras 14 años de salir de prisión– las primeras canciones de su próximo disco y el jueves presentó ‘Ellas soy yo’, un tema contra la misoginia, el machismo y que dedicó a las mujeres víctimas de abuso. Antes de cantarlo, habló por primera vez en público sobre “su abusador” el productor Sergio Andrade, de la cárcel y del linchamiento mediático que tuvo en México, cuando fue acusada de formar “un clan” de corrupción de menores. “No fui su cómplice”, dijo entre lágrimas.

“Yo fui una cortina de humo para las mujeres de Juárez, así es cómo se ocultan los crímenes. Dedicaron miles de horas de programas de televisión a decir que yo tenía un clan de corrupción de menores. Y como esas personas sabían de marketing, pusieron Trevi por delante de ‘X’. Y dije ‘X’ porque eso fue en mi vida. Él no fue mi creador ni mi descubridor, porque con él o sin él he demostrado que soy Gloria Trevi”, declaró sobre Andrade, quien la conoció cuando ella era una adolescente.

En ese entonces, el productor era una figura respetada en México, era conocido como un ‘descubridor de talentos’, incluso había trabajado con Lucero a mediados de los 80.

“Mi abusador hoy por hoy está libre y no solo me hizo daño a mí sino a muchas otras jóvenes, y muy probablemente lo sigue haciendo y me conmuevo porque sé que algunas me están viendo y les dedico este momento también. Y dicen que una mentira de tanto repetirla se vuelve verdad, pero no ¡yo no fui su cómplice!”, agregó Trevi. Como se sabe, el productor cumplió su condena en prisión hasta el 2007. Fue hallado culpable de delitos de violación agravada, raptó y corrupción de menores en perjuicio de Karina Alejandra Yapor, una de las decenas de jóvenes que acompañaban a Trevi en las giras.

“Yo tenía 15 años con una mentalidad de 12 cuando conocí al gran productor que inmediatamente buscó convertirse en un espejismo del amor y se hizo pasar por mi única oportunidad de alcanzar mis sueños para poco a poco empezar a aislarme. Tenía 15 años cuando empecé a vivir con manipulaciones, golpes, gritos, abusos, castigos... y fueron 17 años de humillaciones y no se equivoquen porque los años en esos casos no corren a favor haciéndonos madurar, corren en contra quebrantándonos cada día”, dijo la mexicana.

Al final de su discurso, la cantante respondió el porqué no denunció a tiempo. “Yo creía que estaba siendo fuerte y escondía mi realidad hasta de mis padres. Tenía más compasión del tipo (Sergio Andrade) que de mí. En ese entonces me ponía mis zapatos viejos, mis medias menos rotas que mi alma y con mi pelo suelto y con la frente en alto me iba a trabajar, como tantas mujeres lo hacemos. Y escribía en mis canciones el mundo que quería para nosotros, pero también les cantaba lo que yo estaba sufriendo”.

La mexicana sostuvo que este es “un momento histórico para las mujeres del mundo” y que su forma de agradecer a sus fans, a su familia y a su hija fallecida, es contando mi historia. “La música me ha permitido expresar muchas cosas que no puedo con palabras, es conectarnos y volvernos uno solo”, escribió ayer en Twitter. ‘Ellas soy yo’ cuestiona también a la sociedad que traslada la culpa a la mujer. ❧