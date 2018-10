Actor de 'Élite' realiza sensual video y fans de Instagram enloquecen

'Élite', una de las series más exitosas del momento emitida por Netflix, luego que confirmara su segunda temporada, usuarios no han dejado de buscar curiosidades de sus personajes. En esta oportunidad, Itzan Escamilla, quien dio vida a Samuel, realizó un sexy video que ha generado más de una emoción en Instagram.

El joven actor Itzan Escamilla, quien fue novio de Marina (María Pedraza) en "Élite", elevó la temperatura de sus fanáticas en redes sociales. "Samuel", por la serie de Netflix, no dudó en demostrar que también puede ser sensual cuando se lo propone y en Instagram inmortalizó esa cualidad con un ardiente video.

"Mucho azúcar llevaba el ponche", escribió el actor de "Élite" en su perfil autorizado de Instagram, donde sus miles de admiradores no dejaron de llenarle de mensajes en la sección de comentarios.

"Pero que bonito", "Necesito azúcar, porque mis ponches no me dejan así", "No lo miren que Itzan es solo mio", "Tengo mucho calor, ¿será por el azúcar?", "Quedé enamorada con solo pensar en el ponche", "¿Sal también lleva el ponche?", se leen algunos mensajes en Instagram.

En poco tiempo, el video de Itzan Escamilla obtuvo cientos de reproducciones y miles de comentarios. El actor español de 'Élite' cuenta con casi 1 millón de seguidores, cifras que han ido incrementándose luego de volverse conocida la serie de Netflix.

El actor de 'Élite' robó más de un suspiro entre sus fans de Instagram

Mira el polémico video del actor de 'Élite'