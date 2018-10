Miss Grand International 2018: María José Lora se despide de la corona con emotivo mensaje

Maria Jose Lora dejará la corona del Miss Grand International y emociona a sus seguidores con sentido mensaje. La actual reina de Perú en el certamen de belleza, que promueve la paz y que busca poner fin a las guerras, cederá la posta a siguiente hermosa mujer que se elegirá entre 80 féminas del mundo.

En el Miss Grand International 2018 nos representa Andrea Bonberg, quien viene luchando contra 79 hermosas mujeres que representan a los diversos países. La gran final del certamen de belleza se realizará este jueves 25 de octubre en The ONE Entertainment Park, de la ciudad de Rangún (Myanmar, ex Birmania).

"Las ultimas horas contigo, voy a extrañar todo lo que este año juntas hemos vivido, gracias por regalarme tanta felicidad y tanto orgullo para mi querido país", escribió María José Lora en su cuenta de Instagram.

Horas antes, María José Lora también realizó una publicación con una hermosa fotografía que fue halagada por sus miles de admiradores que tiene en Instagram.

"Competición preliminar, un día más para conocer a nuestra nueva reina y cerrar un capítulo muy importante de mi vida", expresó la actual reina del Miss Grand Internacional 2017 que se desarrolla en el continente asiático.

En el Miss Grand International 2018, a parte de la modelo peruana Andrea Moberg, otras de las favoritas para ganar este certamen son las representantes de Puerto Rico, India, Indonesia, México, Tatarstan, Tailandia, República Dominicana, Paraguay y Venezuela.

Andrea Moberg, de 25 años, tiene la reñida misión de sobresalir entre las 79 candidatas de diversos países y territorios autónomos que disputan la corona a la mujer más hermosa en el Miss Grand Internacional 2018, título que lo tiene, actualmente, la también peruana María José Lora.